Разработать дизайн 2-х стороннего буклета А4

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок280 просмотров

Необходимо сделать буклет форматом А4 с 2-х сторон. Продумать красивое и удобное расположение всех элементов, возможно в каких местах он будет сгибаться, фон, шрифты, заголовки, таблицы и т.д.

Материал для буклета:

1. Логотип (прикреплен)

2. Заголовок - Непрофессиональная баскетбольная лига + подзаголовок - сезон 2011/2012

3. Подзаголовок - 2 тур, Первый Дивизион + дата + сайт www.nbl.by + слоган - Здесь происходит невероятное!

4. Матчи, 7 штук:

10-00 БЭТ МТ7 - Белинтертранс

11-25 ФСК Поб. - Аризона

12-50 БК Бобруйск - Фаворит

14-15 Серебрянка - Нефтяник

15-40 Вегас - Ферропром

17-05 БГУ Старs - DUKE 23

18-30 Bad Boys - Сборная СССР

5. Сами анонсы (прикреплены)

6. Места для логотипов спонсоров (их можно взять с сайта nbl.by слева)

7. Турнирная таблица как здесь http://nbl.by/firstdiv/regseason.html

14 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alice_roll
Алиса 
33 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Все было сделано на высшем уровне! Цена, качество и сроки удовлетворили в полном объеме. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alice_roll
Алиса 
33 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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