Нужно сделать дизайн коробки и развертку. Коробка прямоугольная черного цвета по типу спичечного коробка. На коробке надо будет нанести несколько графических элементов (графика дается). В общем надо сделать гламурньенько и шикарненько От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email и ICQ), а также предложение цены и сроков.