Сделать дизайн коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок226 просмотров

Нужно сделать дизайн коробки и развертку. Коробка прямоугольная черного цвета по типу спичечного коробка. На коробке надо будет нанести несколько графических элементов (графика дается). В общем надо сделать гламурньенько и шикарненько От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email и ICQ), а также предложение цены и сроков.

14 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макет иллюстрации для отображения на упаковке

    $100

    Необходимо сделать два макета одинакового изображения разных размеров, как на примере, которые приложены в аттаче. Макет должен быть сделан с 5мм "заливки" (bleed) с каждой стороны. Файлы ...

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Макет визитки

    $35

    Приветствую Вас, уважаемы frelance! Необходимо разработать макет визитки для сотрудников компании. Основное направление компании - продажа промышленной вентиляции и климатических систем ( в промышленных масштабах). Основной канал – "полевые" менеджеры. Название ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип + макет визитки

    Необходимо создать логотип интернет-магазина парфюмерии и макет визитки. Визитка двухсторонняя, в CMYK. Указывайте, пожалуйста, стоимость - это основной критерий.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оригинальный дизайн 2-х настенных календарей

    $100

    Требуется разработать дизайн корпоративного настенного календаря. Заказчик предоставляет фотоматериалы. Нужно нестандартные варианты, что-то оригинальное 1) Вид календаря: Календарь «Моно» Размер в раскрытом виде: 300х600мм Размер в сложенном ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать дизайн календаря

    $100

    Для торговой компании необходимо разработать дизайн календаря 2012 года: - настенный (А3, вертикальный). На одной странице должен находится - крупными цифрами текущий месяц, мелкими прошедший и будущий. - настольный (А5, горизонтальный). На одной ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн ценника

    $50

    На главной странице сайта http://advengine.ru есть ценник: http://advengine.ru/images/license.png Нужно его слегка исправить: - вместо 56 евро поправить цену на 59; - вместо "бессрочная лицензия" написать про гарантию возврата средств. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет простой визитки

    Подготовить макет простой визитки к печати - 2 стороны (лицо и оборот). Лицо - картинка и внизу текст, Оборот - текст (И картинка и текст слов будут приложены) ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проект приватно для (dasha_design).

    $56

    Дизайн макета листовки компьютерной помощи. Сайт компании - www.enterpc.ru Пожелания: 1) Размер листовки A5, вертикальная или горизонтальная ориентация не играет роли. Форма листовки стандартный прямоугольник. Кружки, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн-макет открыток в Adobe Illustrator

    Разработка дизайн-макета открыткок поздравительного, юмористического направления в контексте современных жизненных реалий. Приветствуется неординарное виденье, нестандартный подход, возможно, полное отрицание существующих аналогов и стереотипов, набивших оскомину "бедному обывателю". Работа не ограничена ни сроками, так как предполагает ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад