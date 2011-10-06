Необходимо сделать два макета одинакового изображения разных размеров, как на примере, которые приложены в аттаче. Макет должен быть сделан с 5мм "заливки" (bleed) с каждой стороны. Файлы ...
Сделать дизайн коробки
Нужно сделать дизайн коробки и развертку. Коробка прямоугольная черного цвета по типу спичечного коробка. На коробке надо будет нанести несколько графических элементов (графика дается). В общем надо сделать гламурньенько и шикарненько От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email и ICQ), а также предложение цены и сроков.
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