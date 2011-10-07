Каталог продукции.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки310 просмотров

Надо сверстать каталог продукции интернет магазина по аналогии с пиццами всякими.

Товаров около 150 надо разместить

Страница - раздел

Товары - иконка-изображение - кратокое описание, характеристики, цена.

Где-то 8 полос формата А5.

Пример аналогию дам.

14 лет назад
ers20002
Роман 
43 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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