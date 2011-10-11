Требуется разработка визитки, буклета, каталога
Нарисовать сертификат для розыгрыша турпоездки
Уважаемые фрилансеры!
Нам нужно разработать сертификат для розыгрыша туристической поездки в
Испанию. Форма сертификата - наш фирменный логотип, т.е. с одной стороны
наш логотип, с другой - сертификат. Размер - длина: 29.5 мм,
ширина - в соответствии с пропорциями логотипа. Сам логотип в векторе в
приложении. Текста на самом сертификате очень мало, оформить надо современно, под стиль нашего сайта.
Все детали при общении.
Работа простая, однако сроки - горят. Прошу отозваться тех, ко сразу может приступить к работе.
с уважением,
Евгений
Выбранный исполнитель
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