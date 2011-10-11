Нарисовать сертификат для розыгрыша турпоездки

Уважаемые фрилансеры!

Нам нужно разработать сертификат для розыгрыша туристической поездки в

Испанию. Форма сертификата - наш фирменный логотип, т.е. с одной стороны

наш логотип, с другой - сертификат. Размер - длина: 29.5 мм,

ширина - в соответствии с пропорциями логотипа. Сам логотип в векторе в

приложении. Текста на самом сертификате очень мало, оформить надо современно, под стиль нашего сайта.

Все детали при общении.

Работа простая, однако сроки - горят. Прошу отозваться тех, ко сразу может приступить к работе.

с уважением,

Евгений