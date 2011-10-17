Создание визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен22 заявки312 просмотров

Нужен дизайн для визитки (размеры стандартные)

Цена: до 20 USD

1. Общая

а).Должен быть логотип сервиса форумок http://forumok.name/. Также иконки социалок: вконтакте, фейсбук, твиттер, ютуб, Google+ (+ можно одноклассники, мой мир, linedin - если будут хорошо смотреться)

б). Слоган: ФорумОк - стань ближе к клиентам

в). адрес сайта: forumOk.name

2. Персональная - двухсторонняя

Первая сторона (русскоязычная версия версия)

а).Должен быть логотип сервиса форумок http://forumok.name/. Также иконки социалок: вконтакте, фейсбук, твиттер, ютуб, Google+ (+ можно одноклсники, мой мир, linedin - если будут хорошо смотреться)

б). ФИО - руководитель проекта

в). Контакты:

Сайт : ...

Skype: ...

Тел. : ...

Email: ...

Вторая сторона (англоязычная версия)

а).Должен быть логотип сервиса форумок http://forumok.name/. Также иконки социалок: вконтакте, фейсбук, твиттер, ютуб, Google+ (+ можно одноклассники, мой мир, linedin - если будут хорошо смотреться)

б). ФИО - CEO at forumOk.name

в). Контакты:

Сайт : ...

Skype: ...

Тел. : ...

Email: ...

PS: Контакты даи после выбора исполнителя. Цвет фона шрифты и т.д- предложения от Вас

14 лет назад
zorber
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
$20
3 дня
Все было качественно, креативно, в оговоренные сроки. Одним словом рекомендую!
Юрий отличный заказчик! Предоставил хорошее ТЗ с возможностью воплотить свои идеи. Правки минимальны, с оплатой задержек не было, плюс приятное общение. Была рада нашему сотрудничеству! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад