Создание визитки

Нужен дизайн для визитки (размеры стандартные)

Цена: до 20 USD

1. Общая

а).Должен быть логотип сервиса форумок http://forumok.name/. Также иконки социалок: вконтакте, фейсбук, твиттер, ютуб, Google+ (+ можно одноклассники, мой мир, linedin - если будут хорошо смотреться)

б). Слоган: ФорумОк - стань ближе к клиентам

в). адрес сайта: forumOk.name

2. Персональная - двухсторонняя

Первая сторона (русскоязычная версия версия)

а).Должен быть логотип сервиса форумок http://forumok.name/. Также иконки социалок: вконтакте, фейсбук, твиттер, ютуб, Google+ (+ можно одноклсники, мой мир, linedin - если будут хорошо смотреться)

б). ФИО - руководитель проекта

в). Контакты:

Сайт : ...

Skype: ...

Тел. : ...

Email: ...

Вторая сторона (англоязычная версия)

а).Должен быть логотип сервиса форумок http://forumok.name/. Также иконки социалок: вконтакте, фейсбук, твиттер, ютуб, Google+ (+ можно одноклассники, мой мир, linedin - если будут хорошо смотреться)

б). ФИО - CEO at forumOk.name

в). Контакты:

Сайт : ...

Skype: ...

Тел. : ...

Email: ...

PS: Контакты даи после выбора исполнителя. Цвет фона шрифты и т.д- предложения от Вас