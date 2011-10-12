Реклама магазина джинсов формата А4 в лифте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен24 заявки281 просмотр

Нужен дизайн макета А4. Магазин джинсовой одежды.

Просьба указывать цену и сроки!

14 лет назад
loljeans
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alice_roll
Алиса 
33 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Хороший виконавець! Відразу взялася за роботу і швидко зрозуміла що вимагалося! Працює в партнерстві з замовником і вловлює побажання клієнта! Бажаю розвитку, та завоювання нових клієнтів! Нехай ступінь відомості буде як у мого любимого фрілансера AlexsimA на weblancer.netі(Сіма привіт!)!
Неймовірно приємна людина! Рада співпраці в усіх аспектах! ;)

Заявки фрилансеров

alice_roll
Алиса 
33 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад