Визитка для интернет-магазина спорттоваров

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен55 заявок2221 просмотр
#1$20

Требуется разработать визитку для интернет-магазина товаров для спорта и отдыха (http://sporttomsk.ru)

Визитка будет распространяться по спортцентрам, фитнес-клубам, торговым центрам.

14 лет назад
dse
51 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1
Отличное исполнение. Будем продолжать сотрудничество.
Хороший заказчик и интересный конкурс. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1