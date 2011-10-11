Требуется листовка для рекламы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка315 просмотров

Внутриподъездная листовка – формат А5 – в векторе – для информирования населения об основных возможностях на сайте. Из листовки должно быть понятно:

1. Название сайта

2. Как это название ввести в строке интернет браузера

3. Основные виды возможностей на сайте: (Новости, Объявления, Вакансии, Видео, Афиша

14 лет назад
MacoP
54 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров