Требуется разработка визитки, буклета, каталога
Требуется листовка для рекламы сайта
Внутриподъездная листовка – формат А5 – в векторе – для информирования населения об основных возможностях на сайте. Из листовки должно быть понятно:
1. Название сайта
2. Как это название ввести в строке интернет браузера
3. Основные виды возможностей на сайте: (Новости, Объявления, Вакансии, Видео, Афиша
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии72 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Макет индивидуальной визитки. -Цвет бумаги для визитки будет черный или серый, поэтому фон должен быть бесцветным (для просмотра использовать черный или серый) -Креативный дизайн с замыслом и вкусом. Если уместно, сделать ...Закрыт14 лет назад
Нужен дизайн для визитки (размеры стандартные) Цена: до 20 USD 1. Общая а).Должен быть логотип сервиса форумок http://forumok.name/. Также иконки социалок: вконтакте, фейсбук, твиттер, ютуб, Google+ (+ можно ...Завершен14 лет назад
1.Нужно две визитки: -Визитка индивидуальная -Визитка общая 1.1.Визитка индивидуальная -Цвет бумаги для визитки будет серый, поэтому фон должен быть бесцветным -По верхнему краю визитки по горизонтали ...Завершен14 лет назад
- $50
Нужен дизайн макета А4. Магазин джинсовой одежды. Просьба указывать цену и сроки!Завершен14 лет назад
- $30
Разработать макет визитной карточкиЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн дисконтных карт и подарочных сертификатов для небольшой сети магазинов бижутерии и аксессуаров.Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Нам нужно разработать сертификат для розыгрыша туристической поездки в Испанию. Форма сертификата - наш фирменный логотип, т.е. с одной стороны наш логотип, с другой - сертификат. ...Завершен14 лет назад
Нужен корпоративный календарь на 2012 год в форматах: - настенный перекидной А2 (5 иллюстраций – 4 «сезона» и обложка) - настенный «квартальный» (используются мотивы обложки настенного А2 + 3 подложки под «сетки», календарную ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Интернет провайдеру требуется на постоянной основе дизайн флаеров, листовок, составление сценария кампаний и акций для потенциальных абонентов. Общая схема работы должна выглядеть следующим образом. Мы предоставляем исходные данные, тарифы, информацию о конкурентах, общую рыночную ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт13 лет назад