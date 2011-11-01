Флаер для акции

# 1 — $ 50 # 2 — $ 5

Требуется создать флаер 90х190 мм для акции сайта "колесаишины.рф"

http://xn--80ajkaggsc3a6e9a.xn--p1ai/

На одной стороне = доверенность на управление автомобилем (чтобы люди флаер сохраняли/не выкидывали) как здесь= http://pddmaster.ru/wp-content/uploads/img/text/100430.jpg только покрасивей а на второй стороне сам промошн: картинки, призыв к действию и следующие детали "Хранение шин + Шинмонтаж + Незамерзайка за 3500р"

УДАЧИ ВСЕМ!)