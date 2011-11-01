Флаер для акции

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен51 заявка4027 просмотров
#1$50
#2$5

Требуется создать флаер 90х190 мм для акции сайта "колесаишины.рф"

http://xn--80ajkaggsc3a6e9a.xn--p1ai/

На одной стороне = доверенность на управление автомобилем (чтобы люди флаер сохраняли/не выкидывали) как здесь= http://pddmaster.ru/wp-content/uploads/img/text/100430.jpg только покрасивей а на второй стороне сам промошн: картинки, призыв к действию и следующие детали "Хранение шин + Шинмонтаж + Незамерзайка за 3500р"

УДАЧИ ВСЕМ!)

WordPress
14 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
#1
Елена - огромное спасибо за конкурс!!! Опыт сотрудничества очень положительный!!! Eлена прислушивалась ко всем нашим пожеланиям и быстро их воплощала. Обязательно будем продолжать сотрудничество.
Спасибо за конкурс, Тимофей! По-моему неплохо поработали:)Обращайтесь, если что - буду рада:)
Mmaha
40 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
#1
Mmaha
40 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#2