Срочно. Дизайн обложки DVD

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок315 просмотров

СРОЧНО! Срочно нужно сделать обложку DVD (Amaray, 2 страницы + ребро, 1 сторона). Требования к полиграфии тут: http://cd-copy.ru/new_trebovaniya_poly.php Тема оформления -- при непосредственном общении.

[email protected]

14 лет назад
yasfor
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$180
3 дня

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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