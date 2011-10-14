Элементы фир. стиля

К сожалению, по непонятным причинам после предоставления варианта фирменного стиля заказчик исчез на две недели, ни на сайте, ни в скайпе не появился.Хотя обещал обсудить предложенные варианты с братом и написать свои дальнейшие пожелания. Работа осталась неоплаченной.