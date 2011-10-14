СРОЧНО! Срочно нужно сделать обложку DVD (Amaray, 2 страницы + ребро, 1 сторона). Требования к полиграфии тут: http://cd-copy.ru/new_trebovaniya_poly.php Тема оформления -- при непосредственном общении. [email protected]
Элементы фир. стиля
здравствуйте, необходимо нарисовать некоторые элементы фир. стиля
1.бланк
2.визитки (л\к)
3.квитанция
желаемая цветовая гамма в примере
Выбранный исполнитель
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