Элементы фир. стиля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки196 просмотров

здравствуйте, необходимо нарисовать некоторые элементы фир. стиля

1.бланк

2.визитки (л\к)

3.квитанция

желаемая цветовая гамма в примере

14 лет назад
rush4130
Василий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

elenadizainer
Елена 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
К сожалению, по непонятным причинам после предоставления варианта фирменного стиля заказчик исчез на две недели, ни на сайте, ни в скайпе не появился.Хотя обещал обсудить предложенные варианты с братом и написать свои дальнейшие пожелания. Работа осталась неоплаченной.

Заявки фрилансеров

elenadizainer
Елена 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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