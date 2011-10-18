Дизайн удостоверения

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Завершен9 заявок206 просмотров

Требуется красиво оформить удостоверение журналиста, есть определённые наработки

14 лет назад
punisher1977
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Нужно было красиво оформить удостоверение журналиста. Ирина с работой справилась чётко, быстро, профессионально и очень креативно. Оценка 12 из 10 возможных.
Отличный заказчик. Четко поставлена задача, своевременная оплата. От работы - только положительные эмоции. Буду рада и дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад