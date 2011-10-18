Необходимо сделать макет для печати на плитке на основе исходного рисунка. Размер плитки 45х45 см. Должно быть 2 макета. 1-ый в коридор (№1 на рисунки), макет состоит из 5-и плиток. 2-ой на ...
Дизайн удостоверения
Требуется красиво оформить удостоверение журналиста, есть определённые наработки
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