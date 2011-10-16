Перевести визитку в формат .CDR

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Закрыт11 заявок303 просмотра

Сделать визитку в формате для типографии. Зеленый надо изменить на ядовито салатовый.

Визитка: http://dojdevikov.ru/m.tif

Визитка нужна в CMYK, .cdr

14 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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