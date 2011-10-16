Сделать макет. Срочно.

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ТОЛЬКО МОСКВА

Срочный проект

Нужно сделать макет инструкции по эксплуатации для видеорегистратора. Есть бумажный оригинал и электронная версия. 30 страниц + обложка

+ нужно скопировать гарантийный талон, т.е. тоже подготовить макет к печати. есть бумажный оригинал.

Оплата кэшем, сегодня

14 лет назад
andrewmaximov
Андрей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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