Пригласительный

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт26 заявок323 просмотра

Необходимо сделать пригласительный размер евроконверт, с разворотом. Лицевая сторона фото , внутренняя - текст, оборотная- почти ничего, реклама! Оплата -ЯД!!!

14 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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