Нам необходим каталог для демонстрации пациентам варианты протезов и работ, т.к. многие из пациентов впринципе не понимают что такое протезы, керамика и прочее для этого делается каталог, выглядить он будет в виде каталога в формате ...
Фирменные бланки
Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы.
формат 10-210
1.рекомендации после удаления
2.бланк для назначения пациента списка анализов перед имплантацией
3.что нужно и что нельзя делать до операции
4.что нужно делать и что нельзя делать после операции
формат 8,7см-8,7см
фирменный бланк для записей, что то типа обычных канцелярских стикеров без самоклейки.
формат А5
как нужно носить съемный протез.
текст предоставим
все бланки односторонние, печать высокого качества, на всех бланках оформлнение должно быть в фирменном стиле. так же для оформления необходимо использовать голубое небо с облаками, зеленая трава или деревья, и лица счастливых людей/семей)
Определяйте стоимость работы и сроки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется листовка для распространения по организациям. Цель - привлечь участников в проект. Тематика: благотворительность, материальная помощь. В перспективе потребуется создать несколько листовок аналогичного стиляВерстка полиграфии2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $30
Необходима красочная Рекламную визитку с фоном по теме. Желательно в векторе. Текст визитки ниже. Располагать текст можно по своему усмотрению. Заправка и восстановление картриджей от 15 грн. ...Верстка полиграфии49 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Доброго времени суток. Задача отрисовать в векторе орнамент с картинки в аттаче. Рисуем один в один (всю рамку). Рисуем в Illustrator. Каждый элемент "отдельным куском" с заливкой внутрь без контура, пером. Важно соблюдать одинаковые интервалы ...Закрыт14 лет назад
- $50
Необходим дизайн макета визитки. Визитка будет размером 500х900, односторонняя Что должно присутствовать в визитке: - строгий-элегантный стиль (компания занимается продажей светильников) - Название компании (ЛюстраМаг.ру) - ...Завершен14 лет назад
- $100
Создать Баннеры для магазинаЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо сделать пригласительный размер евроконверт, с разворотом. Лицевая сторона фото , внутренняя - текст, оборотная- почти ничего, реклама! Оплата -ЯД!!!Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется красиво оформить удостоверение журналиста, есть определённые наработкиЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать макет для печати на плитке на основе исходного рисунка. Размер плитки 45х45 см. Должно быть 2 макета. 1-ый в коридор (№1 на рисунки), макет состоит из 5-и плиток. 2-ой на ...Завершен14 лет назад
ТОЛЬКО МОСКВА Срочный проект Нужно сделать макет инструкции по эксплуатации для видеорегистратора. Есть бумажный оригинал и электронная версия. 30 страниц + обложка + нужно скопировать гарантийный талон, т.е. ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт14 лет назад