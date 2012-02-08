Стоматологический каталог

Нам необходим каталог для демонстрации пациентам варианты протезов и работ, т.к. многие из пациентов впринципе не понимают что такое протезы, керамика и прочее для этого делается каталог, выглядить он будет в виде каталога в формате А4, на очень плотной бумаге и с максимально возможным разрешением, печать высокого качества, на всех страницах оформлнение должно быть в фирменном стиле. так же для оформления необходимо использовать голубое небо с облаками, зеленая трава или деревья, и лица счастливых людей/семей)

суть каталога в том, что бы пациенту объяснить все этапы изготовления или этапность работ.

Например фото

1. отсутствует зуб или несколько зубов

2.рентгеновский снимок без импланта

3. рентгеновский снимок с имплантом

4.имплант с установленным в него формирователем.

5. готовая металлокерамика и фото восстановленного зубного ряда.

P.S. Фото должны показывать этапность, одна страница каталога один вид услуг. наверху должна быть подпись, в первом примере например "Протезирование на имплантатах"

пример 2 фото

"Протез Акрифри"

1.фото частично-съемного протеза акрифри

2.фото протеза в полости рта

3. фото протеза на свет

з.ы. в этом примере нет необходимости указывать этапность работ, достаточно только сделать фотографии разных протезов акрифри

суть каталога в том, что бы показать пациенту что ему предлагается и врач сам лично расскажет про данную услугу.

фото искать в интернете, потом дополним каталог небольшим количеством своих работ. все фото должны быть "доброжелательными" никакой крови, гноя, или воспаленных десен после операций, исключительно "приятные" фотографии"

Подход требуется творческий, по принципу сделать так, что бы если такой каталог показали вам в стоматологической клинике вы бы все смогли понять и остались бы на лечение.

список необходимых вопросов.

1.Бюгельный протез кламерный

2.Бюгельный протез замковый (Бредент)

3.Односторонний бюгельный протез МК-1

4.Имплантация с последующим протезированием.

5.покрывной протез с опорой на балке

6.покрывной протез с опорой на телескопических коронках.

7.Покрывной протез с фиксацией на замках UNI

8.Метталокерамика(в разделе просто показать что такое МК, показать каркас из метала, показать что такое обточка "Под уступ", что такое плечевая масса)

9.Коронки с каркасом из оксида-циркония

10.Коронки с каркасом из оксида аллюминия

11.Сравнение метталокерамики и керамики с каркасом из оксида-циркония (оксид циркония должен выглядить престижнее)

12.Винир ортопедический

13.Люминиры

14.Церек

15.Отбеливание зубов.

16.Проф.гигиена полости рта

17. что такое айр-флоу Air-Flow

18.Культевая вкладка (востановление коронковой части зуба на разрушенном зубе до корня) из сплава кобальт-хром или никель хром, серебренная вкладка, золотая вкладка, циркониевая вкладка. рисунок как вкладка стоит в зубе, ренген зуба с вкладкой и прочее.

19.Миниимпланты с картинкой покрывного протеза на миниимплантах и рисунком/фото/схемой как протез фиксируется на этих замках.

20. съемный жучок из нейлона

21.Нейлоновый протез

22.шинирование зубов про пародонтозе с ренгеном

23.кариес и лечение

24. периодонтит+киста и лечение

25.пульпит и лечение

26. штифтование слабого зуба

27.перелечивание зуба

28.Реставрации зубов.

этот список незначительно пополнится в процессе, самая огромная часть указанна в списке.

Разумеется будет обратная связь в помощи над этим вопросом, но требуется такой человек, что бы сам осознанно и объективно делал работу изначально качественно и не затягивая провел всю работу.

Данный проект размещается повторно, необходим человек который сможет сам найти подходящие фотографии в сети. Так что необходимо хотя бы общее знание стоматологических терминов.