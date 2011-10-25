Листовка рекламная

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок325 просмотров

Требуется листовка для распространения по организациям. Цель - привлечь участников в проект.

Тематика: благотворительность, материальная помощь.

В перспективе потребуется создать несколько листовок аналогичного стиля

14 лет назад
saythis
Илья 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

alteyka
44 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$12
3 дня
Несколько вариантов, реальный выбор. Молодец!
Все отлично, можно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alteyka
44 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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