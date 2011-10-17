Рекламная визитка "Заправка картриджей"

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт49 заявок2446 просмотров
#1$30

Необходима красочная Рекламную визитку с фоном по теме.

Желательно в векторе.

Текст визитки ниже.

Располагать текст можно по своему усмотрению.

Заправка и восстановление картриджей

от 15 грн.

Бесплатно заберем и привезем картридж (оплата только за заправку)

Заправка и восстановление лазерных картриджей

Заправка и восстановление струйных картриджей

Продажа и установка сиcтем неприрывной подачи чернил

Расходные материалы и запчасти

066-400-600-9, 220-32-46

ул.Горького 29, оф.59

www.zap.pchelp.zp.ua

14 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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