Рекламная визитка "Заправка картриджей"

Доброго времени суток. Задача отрисовать в векторе орнамент с картинки в аттаче. Рисуем один в один (всю рамку). Рисуем в Illustrator. Каждый элемент "отдельным куском" с заливкой внутрь без контура, пером. Важно соблюдать одинаковые интервалы ...