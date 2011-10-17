Доброго времени суток. Задача отрисовать в векторе орнамент с картинки в аттаче. Рисуем один в один (всю рамку). Рисуем в Illustrator. Каждый элемент "отдельным куском" с заливкой внутрь без контура, пером. Важно соблюдать одинаковые интервалы ...
Рекламная визитка "Заправка картриджей"
Необходима красочная Рекламную визитку с фоном по теме.
Желательно в векторе.
Текст визитки ниже.
Располагать текст можно по своему усмотрению.
Заправка и восстановление картриджей
от 15 грн.
Бесплатно заберем и привезем картридж (оплата только за заправку)
Заправка и восстановление лазерных картриджей
Заправка и восстановление струйных картриджей
Продажа и установка сиcтем неприрывной подачи чернил
Расходные материалы и запчасти
066-400-600-9, 220-32-46
ул.Горького 29, оф.59
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