Отрисовать орнамент в векторе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок280 просмотров

Доброго времени суток. Задача отрисовать в векторе орнамент с картинки в аттаче. Рисуем один в один (всю рамку). Рисуем в Illustrator. Каждый элемент "отдельным куском" с заливкой внутрь без контура, пером. Важно соблюдать одинаковые интервалы между объектами, без "углов" и разрывов. В углах необходимо додумать состыковку (минимально, но аккуратно). Размер 140 на 200 см. Оплата по ФАКТУ, wm или другая система. Работа на несколько часов, высылаете - смотрим, утверждаем, сражу же платим (в рабочее время). Далее будет еще аналогичная работа (две картинки), но сложнее и дороже.

Предпочтение тем дизайнерам, у которых в портфолио есть орнаменты в векторе, будет проще и Вам и нам, если Вы действительно имеете опыт

14 лет назад
DesignDesign
Александр 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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