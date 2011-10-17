Отрисовать орнамент в векторе

Доброго времени суток. Задача отрисовать в векторе орнамент с картинки в аттаче. Рисуем один в один (всю рамку). Рисуем в Illustrator. Каждый элемент "отдельным куском" с заливкой внутрь без контура, пером. Важно соблюдать одинаковые интервалы между объектами, без "углов" и разрывов. В углах необходимо додумать состыковку (минимально, но аккуратно). Размер 140 на 200 см. Оплата по ФАКТУ, wm или другая система. Работа на несколько часов, высылаете - смотрим, утверждаем, сражу же платим (в рабочее время). Далее будет еще аналогичная работа (две картинки), но сложнее и дороже.

Предпочтение тем дизайнерам, у которых в портфолио есть орнаменты в векторе, будет проще и Вам и нам, если Вы действительно имеете опыт