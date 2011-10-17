Отрисовать орнамент в векторе

Требуется детально отрисовать орнамент с предлагаемого образца. Соблюдать требования к клише (вышлю). На выходе - AI. Быть готовым к доработкам до наилучшего внешнего вида.

Сроки два дня максимум, оплата по факту утверждения wm или другая эл.валюта.