Обложка для книги

Нужно сделать обложку для книги:

«Правила проезда перекрестков»

Формат обложки: 240 мм высота, 170 мм ширина, + по 5 мм с каждой стороны под обрез

Текст:

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З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий

Правила проезда перекрестков

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Обложка должна быть яркая, выделяющаяся. Читатель обязан выбрать именно вашу обложку. Она должна креативно раскрывать суть книги.

Если вы используете фотографии, указывайте источник, для того чтобы можно проверить и урегулировать авторские права.

Конечный файл, должен быть предоставлен в .psd в слоях или сборка в Indesign/Quark , с приложением всех используемых необходимых шрифтов и файлов.

После утверждения файла возможны небольшие доработки обложки: вставить логотип, добавить название серии или слоган.