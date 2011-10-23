Разработка рисунка для бейджика

Предлагаю разработать рисунок для стандартного бэйджика (90x50 мм) и формата A6 (105×148 мм) в стиле карты симпатий. Т.е. с узорами на черном фоне.

На рисунке для бейджика будет изображно очертание ковбоя в анфас с шляпой, а на заднем фоне очертание ламборджине или подобной гоночной машины.

На рисунке формата А6 будет очертание стройной девушки в юбке в профиль с цветочком, а на заднем фоне сердечки. Фигуру девушки должно быть четко видно. Девушка - стройная и высокая с грудью среднего размера и длинными волосами и длинными ногами.

Там и там должен быть номер. Всего А6 и бейджиков по 30 штук. Т.е. бейджики и А6 с порядковыми номерами от 1 до 30.

Выполнить нужно в Корел Дро и подготовить для печати и еще сделать jpg в натуральный размер.

Пишите цену, сроки и опыт

Набросок прилагаю.