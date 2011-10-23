Разработка рисунка для бейджика

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки219 просмотров

Предлагаю разработать рисунок для стандартного бэйджика (90x50 мм) и формата A6 (105×148 мм) в стиле карты симпатий. Т.е. с узорами на черном фоне.

На рисунке для бейджика будет изображно очертание ковбоя в анфас с шляпой, а на заднем фоне очертание ламборджине или подобной гоночной машины.

На рисунке формата А6 будет очертание стройной девушки в юбке в профиль с цветочком, а на заднем фоне сердечки. Фигуру девушки должно быть четко видно. Девушка - стройная и высокая с грудью среднего размера и длинными волосами и длинными ногами.

Там и там должен быть номер. Всего А6 и бейджиков по 30 штук. Т.е. бейджики и А6 с порядковыми номерами от 1 до 30.

Выполнить нужно в Корел Дро и подготовить для печати и еще сделать jpg в натуральный размер.

Пишите цену, сроки и опыт

Набросок прилагаю.

14 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
4 дня
Вот уже второй раз Татьяна выполняет на профессиональном уровне мой заказ. Пожалуй, я буду с ней сотрудничать и дальше.
Снова все отлично. Подробное ТЗ, четкие рекомендации, мгновенная оплата. Довольна сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Стоматологический каталог

    Нам необходим каталог для демонстрации пациентам варианты протезов и работ, т.к. многие из пациентов впринципе не понимают что такое протезы, керамика и прочее для этого делается каталог, выглядить он будет в виде каталога в формате ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Стикер

    Всем привет. Необходимо разработать макет стикера 7см*4см, углы закругленные На стикере разместить: Фото призов Надпись АКЦИЯ Условия получения призов (очень сжато) Зарегистрироваться можно с помощью интернет-сайта, по телефону горячей ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим дизайн визиток и карты скидок

    $50

    Нужно сделать дизайн 3-х визиток (одна сторона), Ваши интересные идеи приветствуются и оплачиваются. Плюс три карты скидок (одна сторона) в стилистике детских интернет магазинов. Требования: Общие технические требования ...

    CorelDRAWPowerPoint
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать орнамент в векторе

    $50

    Требуется детально отрисовать орнамент с предлагаемого образца. Соблюдать требования к клише (вышлю). На выходе - AI. Быть готовым к доработкам до наилучшего внешнего вида. Сроки два дня максимум, оплата по факту ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обложка для книги

    $50

    Нужно сделать обложку для книги: «Правила проезда перекрестков» Формат обложки: 240 мм высота, 170 мм ширина, + по 5 мм с каждой стороны под обрез Текст: ___________________ З. ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать макет для печати брошюры

    Брошюра формата А5, из 20 страниц, восновном фотографии на всю страницу и немного подготовленного текста. План задания в ворде, фотографии в jpg. Работа срочная, Киев оплата наличными, другие - вебмани

    Верстка полиграфии27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фирменные бланки

    Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы. формат 10-210 1.рекомендации после удаления 2.бланк для назначения пациента ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Листовка рекламная

    Требуется листовка для распространения по организациям. Цель - привлечь участников в проект. Тематика: благотворительность, материальная помощь. В перспективе потребуется создать несколько листовок аналогичного стиля

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад