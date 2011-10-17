Нам необходим каталог для демонстрации пациентам варианты протезов и работ, т.к. многие из пациентов впринципе не понимают что такое протезы, керамика и прочее для этого делается каталог, выглядить он будет в виде каталога в формате ...
Разработка обложки для диска
Нужно разработать для диска обложку. размер стандартный 120 х 120 мм, лицевая и оборот
цены?
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