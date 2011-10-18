Стикер

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок309 просмотров

Всем привет.

Необходимо разработать макет стикера 7см*4см, углы закругленные

На стикере разместить:

Фото призов

Надпись АКЦИЯ

Условия получения призов (очень сжато)

Зарегистрироваться можно с помощью интернет-сайта, по телефону горячей линии или отправив письмо с вырезанными штрих-кодами продукции.

Подробности в личку

14 лет назад
Garlen_153153
39 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Стоматологический каталог

    Нам необходим каталог для демонстрации пациентам варианты протезов и работ, т.к. многие из пациентов впринципе не понимают что такое протезы, керамика и прочее для этого делается каталог, выглядить он будет в виде каталога в формате ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходим дизайн визиток и карты скидок

    $50

    Нужно сделать дизайн 3-х визиток (одна сторона), Ваши интересные идеи приветствуются и оплачиваются. Плюс три карты скидок (одна сторона) в стилистике детских интернет магазинов. Требования: Общие технические требования ...

    CorelDRAWPowerPoint
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать орнамент в векторе

    $50

    Требуется детально отрисовать орнамент с предлагаемого образца. Соблюдать требования к клише (вышлю). На выходе - AI. Быть готовым к доработкам до наилучшего внешнего вида. Сроки два дня максимум, оплата по факту ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обложка для книги

    $50

    Нужно сделать обложку для книги: «Правила проезда перекрестков» Формат обложки: 240 мм высота, 170 мм ширина, + по 5 мм с каждой стороны под обрез Текст: ___________________ З. ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать макет для печати брошюры

    Брошюра формата А5, из 20 страниц, восновном фотографии на всю страницу и немного подготовленного текста. План задания в ворде, фотографии в jpg. Работа срочная, Киев оплата наличными, другие - вебмани

    Верстка полиграфии27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фирменные бланки

    Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы. формат 10-210 1.рекомендации после удаления 2.бланк для назначения пациента ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Листовка рекламная

    Требуется листовка для распространения по организациям. Цель - привлечь участников в проект. Тематика: благотворительность, материальная помощь. В перспективе потребуется создать несколько листовок аналогичного стиля

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Рекламная визитка "Заправка картриджей"

    $30

    Необходима красочная Рекламную визитку с фоном по теме. Желательно в векторе. Текст визитки ниже. Располагать текст можно по своему усмотрению. Заправка и восстановление картриджей от 15 грн. ...

    Верстка полиграфии49 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовать орнамент в векторе

    $20

    Доброго времени суток. Задача отрисовать в векторе орнамент с картинки в аттаче. Рисуем один в один (всю рамку). Рисуем в Illustrator. Каждый элемент "отдельным куском" с заливкой внутрь без контура, пером. Важно соблюдать одинаковые интервалы ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад