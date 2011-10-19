Довести до ума

Общая концепция

https://docs.google.com/drawings/d/1NnonxsPp6v9zQU0huzeQmx3DmHeQ9c5xC_GTyOGfUJU/edit?hl=ru

Картинка - в аттаче

Привести все в такой вид что бы глаз радовался (шрифты, цвета, размеры) и сдать в полиграфию

Формат А4 альбомный

цену, сроки пишите. желательно побыстрее. да и работы не много.