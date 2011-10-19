Довести до ума

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок247 просмотров

Общая концепция

https://docs.google.com/drawings/d/1NnonxsPp6v9zQU0huzeQmx3DmHeQ9c5xC_GTyOGfUJU/edit?hl=ru

Картинка - в аттаче

Привести все в такой вид что бы глаз радовался (шрифты, цвета, размеры) и сдать в полиграфию

Формат А4 альбомный

цену, сроки пишите. желательно побыстрее. да и работы не много.

14 лет назад
tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$10
1 день
ТОП-10
Верстка полиграфии

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии

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