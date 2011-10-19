Разработать дизайн печатной газеты на 32 страницах

Необходимо выполнить дизайн печатной газеты на 32 страницах (размер страницы - 35см в ширину, 58см в длину), в цвете. Газета - аналог Finantial Times.

Первые 5 страниц - мировые новости (бизнес, спорт, культура и пр.).

Также на обложку можно брать информационные блоки с сайта http://gcapitals.com/20111014/ (электронная версия газеты).

Следующие страницы будут посвящены 15 городам.

Нужен прототип такой газеты с информацией, приближенной к реальной (например, если страницы о Париже, то и новости можно добавить и о моде и т.д.).

Также 1 страница будет посвящена мировым катировкам.

За более подробной информацией обращайтесь по контактам.