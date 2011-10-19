Разработать дизайн печатной газеты на 32 страницах

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок202 просмотра

Необходимо выполнить дизайн печатной газеты на 32 страницах (размер страницы - 35см в ширину, 58см в длину), в цвете. Газета - аналог Finantial Times.

Первые 5 страниц - мировые новости (бизнес, спорт, культура и пр.).

Также на обложку можно брать информационные блоки с сайта http://gcapitals.com/20111014/ (электронная версия газеты).

Следующие страницы будут посвящены 15 городам.

Нужен прототип такой газеты с информацией, приближенной к реальной (например, если страницы о Париже, то и новости можно добавить и о моде и т.д.).

Также 1 страница будет посвящена мировым катировкам.

За более подробной информацией обращайтесь по контактам.

14 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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