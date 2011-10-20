Календарь формата А3 на 2012 год

Мне необходимо сделать 12 рисунков для календаря на 2012 год формата А3. На каждой странице будет изображен рисунок и внизу числитель месяца. Рисунки нужно сделать с тематикой продукции нашей фирмы, так же это можно обсудить в переписке. Возможно потенциальный исполнитель ознакомившись с нашей продукцией предложит свой ОРИГИНАЛЬНЫЙ вариант оформления. Креатив приветствуется! Мне бы очень хотелось чтоб этот календарь хотел повесить у себя 90% моих клиентов.

Название сайта компании в прикреплении.