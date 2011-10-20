Календарь формата А3 на 2012 год

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок328 просмотров

Мне необходимо сделать 12 рисунков для календаря на 2012 год формата А3. На каждой странице будет изображен рисунок и внизу числитель месяца. Рисунки нужно сделать с тематикой продукции нашей фирмы, так же это можно обсудить в переписке. Возможно потенциальный исполнитель ознакомившись с нашей продукцией предложит свой ОРИГИНАЛЬНЫЙ вариант оформления. Креатив приветствуется! Мне бы очень хотелось чтоб этот календарь хотел повесить у себя 90% моих клиентов.

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14 лет назад
superkns
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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