Создание рекламной листовки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок689 просмотров

Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

Необходимо создать макет рекламой листовки для детского садика в стиле следующей картинки http://fr.fotolia.com/id/28173257

формат А4, одна страничка (ректо)

Платёж по переводу Western Union

14 лет назад
crechelu
Марина 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Сергей- высококлассный профессионал в своей отрасли. Листовка получилась красочная, качественная, учтены все замечания и пожелания, креативный дизайн! Очень приятный контакт! Спасибо большое!
Интересная заказчица и такой же интересный проект.

Заявки фрилансеров

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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