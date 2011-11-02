Для массажного салона. ICQ 288294230
Создание рекламной листовки
Здравствуйте уважаемые дизайнеры!
Необходимо создать макет рекламой листовки для детского садика в стиле следующей картинки http://fr.fotolia.com/id/28173257
формат А4, одна страничка (ректо)
Платёж по переводу Western Union
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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