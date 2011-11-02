Полиграфия

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  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок311 просмотров

Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы.

формат 100мм-210мм

1.рекомендации после удаления

2.бланк для назначения пациента списка анализов перед имплантацией

3.что нужно и что нельзя делать до операции

4.что нужно делать и что нельзя делать после операции

формат 8,7см-8,7см

фирменный бланк для записей, что то типа обычных канцелярских стикеров без самоклейки.

формат А5

как нужно носить съемный протез.

текст предоставим

все бланки односторонние, печать высокого качества, на всех бланках оформлнение должно быть в фирменном стиле. так же для оформления необходимо использовать голубое небо с облаками, зеленая трава или деревья, и лица счастливых людей/семей)

14 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$120
3 дня
Работаю с Таней не в первый раз. Поэтому никаких сложностей возникнуть просто не могло. Все сделано чисто и качественно. Продолжаю работать с ней и дальше. Очень рекомендую.
Очень хороший заказчик, работаем не первый раз - как всегда все супер! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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