Полиграфия

Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы.

формат 100мм-210мм

1.рекомендации после удаления

2.бланк для назначения пациента списка анализов перед имплантацией

3.что нужно и что нельзя делать до операции

4.что нужно делать и что нельзя делать после операции

формат 8,7см-8,7см

фирменный бланк для записей, что то типа обычных канцелярских стикеров без самоклейки.

формат А5

как нужно носить съемный протез.

текст предоставим

все бланки односторонние, печать высокого качества, на всех бланках оформлнение должно быть в фирменном стиле. так же для оформления необходимо использовать голубое небо с облаками, зеленая трава или деревья, и лица счастливых людей/семей)