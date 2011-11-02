необходимо разработать макет в векторной графике квартального календаря под печать в типографии. Размер шапки 320 на 220 мм Желательно оставляйте заявки с ценами.
Полиграфия
Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы.
формат 100мм-210мм
1.рекомендации после удаления
2.бланк для назначения пациента списка анализов перед имплантацией
3.что нужно и что нельзя делать до операции
4.что нужно делать и что нельзя делать после операции
формат 8,7см-8,7см
фирменный бланк для записей, что то типа обычных канцелярских стикеров без самоклейки.
формат А5
как нужно носить съемный протез.
текст предоставим
все бланки односторонние, печать высокого качества, на всех бланках оформлнение должно быть в фирменном стиле. так же для оформления необходимо использовать голубое небо с облаками, зеленая трава или деревья, и лица счастливых людей/семей)
Выбранный исполнитель
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