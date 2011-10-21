Разработать дизайн визиток

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок166 просмотров

Добрый вечер уважаемые коллеги, необходимо разработать хороший дизайн визиток. В наличии только сайт с картинками, ни каких исходников. Визитки нужны в векторе.

Остальное на ваше усмотрение.

В файле что нужно вписать, там же сайт.

14 лет назад
alex_w
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Туристическая карта Закарпатья.

    Нарисовать карту в Илюстраторе. Не нужно соблюдать маштаб и на дорогах и реках все мелкие повороты и извилины. Нужны: дороги, нас. пункты, реки (не все). Подробное задание получит исполнитель - которого ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помочь экспортировать ссылки из InDesign в PDF

    $50

    Приветствую, коллеги! Нужна Ваша помощь с таким моментом: настроил в Индизайне ссылки из оглавления на нужные страницы, но при экспорте в PDF они не экспортируются (ссылок этих нет), хотя делал все по ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание рекламной листовки

    $50

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Необходимо создать макет рекламой листовки для детского садика в стиле следующей картинки http://fr.fotolia.com/id/28173257 формат А4, одна страничка (ректо) Платёж по переводу Western Union

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Полиграфия

    Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы. формат 100мм-210мм 1.рекомендации после удаления 2.бланк для назначения пациента ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Календарь формата А3 на 2012 год

    Мне необходимо сделать 12 рисунков для календаря на 2012 год формата А3. На каждой странице будет изображен рисунок и внизу числитель месяца. Рисунки нужно сделать с тематикой продукции нашей фирмы, так же это можно обсудить ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн печатной газеты на 32 страницах

    Необходимо выполнить дизайн печатной газеты на 32 страницах (размер страницы - 35см в ширину, 58см в длину), в цвете. Газета - аналог Finantial Times. Первые 5 страниц - мировые новости (бизнес, спорт, культура и ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Коррекция дизайна визитки

    Откорректировать дизайн визитки, сделать ее допечатную подготовку (выправить шрифты, возможно добавление элементов на свободные места карточки - самолетов, поездов, и т.д.). Используем горизонтальный вариант.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад