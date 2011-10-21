Нарисовать карту в Илюстраторе. Не нужно соблюдать маштаб и на дорогах и реках все мелкие повороты и извилины. Нужны: дороги, нас. пункты, реки (не все). Подробное задание получит исполнитель - которого ...
Разработать дизайн визиток
Добрый вечер уважаемые коллеги, необходимо разработать хороший дизайн визиток. В наличии только сайт с картинками, ни каких исходников. Визитки нужны в векторе.
Остальное на ваше усмотрение.
В файле что нужно вписать, там же сайт.
Выбранный исполнитель
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