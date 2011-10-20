Туристическая карта Закарпатья.

Нарисовать карту в Илюстраторе.

Не нужно соблюдать маштаб и на дорогах и реках все мелкие повороты и извилины.

Нужны: дороги, нас. пункты, реки (не все).

Подробное задание получит исполнитель - которого выберем 25.10.11.

Срок 7 дней.

Дополнитель нужны значки достопримечательностей: замки, дворцы, источники мин.воды, стоит посетить.

Работа нудная, зато можно петь песни.

Оплата по факту - только в украинских гривнях.