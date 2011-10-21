Добрый вечер уважаемые коллеги, необходимо разработать хороший дизайн визиток. В наличии только сайт с картинками, ни каких исходников. Визитки нужны в векторе. Остальное на ваше усмотрение. В файле что нужно вписать, ...
Разработать шапку, дизайн, макет печатной газеты
Разработать шапку, дизайн, макет печатной газеты и сайта
Требуется с “нуля” для нового проекта разработать дизайн газеты "под ключ":
Рекламно-информационная газета. В контексте "Местные предложения, новости" (мы-местные, рядом, )
Человек купил газету, увидел, что -где купить, отдохнуть.
1. Концепция,название, слоган.
2. логотип и шапка газеты, макет для верстки (шаблон) на 8 полос.
А3, 8 полос, 4 полосы – полный цвет, 4 полосы – ч/б
Выход 1 раз в неделю.
Тематика: новости, работа, вакансии, обучение, тематические статьи..
Макет меняться не будет, каждый следующий выпуск только верстка + иногда дизайн рекламных блоков и спуск текстовых объявлений..
3. На основе дизайна “шапки” и макета газеты – разработать дизайн сайта, а в идеале макет сайта с одноимённым названием представляющий данную газету, с возможностью выбора городов… Как вариант, подготовить полное предложение по разработке сайта..
Рассмотрю варианты раздельных работ разными фрилансерами… “шапка”, макет газеты, дизайн и шаблон сайта..
Сайт возможен на первое время, как “визитка” для газеты, с последующим расширением функционала..,
Важнее единая концепция и оформление с дизайном газеты..
Сайт на CMS.
Приоритет стоимости – при сохранении уровня исполнения.
Цена, условия – жду ваших предложений.
Возможно сотрудничество по вёрстке газеты, а так же по дальнейшей разработке, вёрстке, сопровождению и продвижению сайта..
!!! ЭТО ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ. Приоритет концепции, макету. Сайт на данном этапе вторичен.
Заявки фрилансеров
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