Разработать шапку, дизайн, макет печатной газеты

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок246 просмотров

Разработать шапку, дизайн, макет печатной газеты и сайта

Требуется с “нуля” для нового проекта разработать дизайн газеты "под ключ":

Рекламно-информационная газета. В контексте "Местные предложения, новости" (мы-местные, рядом, )

Человек купил газету, увидел, что -где купить, отдохнуть.

1. Концепция,название, слоган.

2. логотип и шапка газеты, макет для верстки (шаблон) на 8 полос.

А3, 8 полос, 4 полосы – полный цвет, 4 полосы – ч/б

Выход 1 раз в неделю.

Тематика: новости, работа, вакансии, обучение, тематические статьи..

Макет меняться не будет, каждый следующий выпуск только верстка + иногда дизайн рекламных блоков и спуск текстовых объявлений..

3. На основе дизайна “шапки” и макета газеты – разработать дизайн сайта, а в идеале макет сайта с одноимённым названием представляющий данную газету, с возможностью выбора городов… Как вариант, подготовить полное предложение по разработке сайта..

Рассмотрю варианты раздельных работ разными фрилансерами… “шапка”, макет газеты, дизайн и шаблон сайта..

Сайт возможен на первое время, как “визитка” для газеты, с последующим расширением функционала..,

Важнее единая концепция и оформление с дизайном газеты..

Сайт на CMS.

Приоритет стоимости – при сохранении уровня исполнения.

Цена, условия – жду ваших предложений.

Возможно сотрудничество по вёрстке газеты, а так же по дальнейшей разработке, вёрстке, сопровождению и продвижению сайта..

!!! ЭТО ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ. Приоритет концепции, макету. Сайт на данном этапе вторичен.

14 лет назад
polmc
Павел 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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