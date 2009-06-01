Дизайн карманного календаря для турклуба

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт32 заявки431 просмотр

Бюджет: до 1000 р.

Дизайн: необходимо разработать дизайн для карманного календаря с рекламой турклуба. Стилистика любая, соответствующая тематике. Данные о компании см. на www.club-perexod.ru

Тендер для фрилансеров, ТЗ с описанием по ссылке:

http://www.fresh-advert.ru/users.php?m=auth

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С уважением, Александр.

16 лет назад
_vikont_
Ершов 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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