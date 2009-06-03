Проводится конкурс на лучший вариант дизайна этикетки для новой упаковки. Кто в пятницу взялся за проект - принимаем работы до 18:00 8.06. Вопросы - только по ...
Дизайн групповой упаковки
Внимание: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!!
Требуется дизайн картонной упаковки
1) серия продукции называется vivo. Нужно подобрать красивый шрифт и цвет, чтобы получился какбы логотип линейки продуктов
2) разработать фон, цветовую схему, подобрать шрифты, вобщем сделать оформление коробки
3) найти тематические фотографии для оформления.
Требования
1) сроки и процесс выполнения - до 3 суток, периодически показывать проделанную работу для корректировок и пожеланий/замечаний
2) Технические ньюансы - возможно смещение рисунка по потношению к разрезам-беговкам. По этому не писать надписи ближе 5-7 мм к разрезам и беговкам, а также фон рисовать на 7-10 мм за пределы обрезов коробки.
Подробное описание коробки в прикрепленном кореловском файле. Там в нижней правой коробке указана максимально полная информация.. в остальных коробках указано только то, чем они отличаются от первой.
Вдохновение по дизайну можно брать тут http://www.weblancer.net/files/projects/793/79312/works/20295.jpg
(это наша листовка по этим продуктам)
Жду предложений от профессионалов с убедительными доказательствами профессионализма.
ася 169565419
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