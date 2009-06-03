Дизайн групповой упаковки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт34 заявки518 просмотров

Внимание: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!!

Требуется дизайн картонной упаковки

1) серия продукции называется vivo. Нужно подобрать красивый шрифт и цвет, чтобы получился какбы логотип линейки продуктов

2) разработать фон, цветовую схему, подобрать шрифты, вобщем сделать оформление коробки

3) найти тематические фотографии для оформления.

Требования

1) сроки и процесс выполнения - до 3 суток, периодически показывать проделанную работу для корректировок и пожеланий/замечаний

2) Технические ньюансы - возможно смещение рисунка по потношению к разрезам-беговкам. По этому не писать надписи ближе 5-7 мм к разрезам и беговкам, а также фон рисовать на 7-10 мм за пределы обрезов коробки.

Подробное описание коробки в прикрепленном кореловском файле. Там в нижней правой коробке указана максимально полная информация.. в остальных коробках указано только то, чем они отличаются от первой.

Вдохновение по дизайну можно брать тут http://www.weblancer.net/files/projects/793/79312/works/20295.jpg

(это наша листовка по этим продуктам)

Жду предложений от профессионалов с убедительными доказательствами профессионализма.

ася 169565419

16 лет назад
zakvaski
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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