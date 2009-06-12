Верстка

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок510 просмотров

Необходимо выполнить верстку брошюры ф.А5 для последующего тиражирования методом струйной печати используемой в оборудовании типа "Ризограф", "Дубликатор" и пр. Программное обеспечение выбирается исполнителем по собственному усмотрению, но в обязательном порядке должно соответствовать стандартам и требованиям типографий. Исходный файл, подготовлен в формате PDF с возможностью печати.

Цвет печати: ч/б; Страничность обусловлена прилагаемым файлом но не должна выходить из объема 100-120 стр. Силь оформления, шрифт, кегль шрифта - по усмотрению исполнителя, общее оформление и верстка не должно противоречить понятиям читаемости и эргономичности текста в формате брошюры.

Исходными данными для верстки является документ (Приложение 1; 2) в формате текстового редактора Microsoft Office Word 2003 с расширением DOC, со всеми иллюстрациями находящимися в нем.

Сроки и условия оплаты обусловлены данным проектом.

16 лет назад
Ping_up
52 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

korwin50
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Очень активный и обязательный исполнитель. Что хотелось бы отметить, это скорость и качество. Редко когда человек сочетает в себе этих два качества, и не ломит бешеных денег... )))
Заказчик видно случайно перепутал в составлении отзыва и случайно написал отзыв человеку, который не выполнял его заказ.
Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$40
2 дня
Редкий случай, когда исполнитель сам, без напоминаний, постоянно связывается, советует как сделать лучше, предлагает, а зачастую делает вариант и не боится переделать если инициатива не подошла. Наталья это именно такой человек - замечательный работник и грамотный специалист.
Отличный работодатель. Четкая постановка задачи, разумные временные границы. Сроки оплаты - безупречны! Постоянно на связи. Никаких неожиданностей и неприятных сюрпризов. Рекомендую как надежного партнера. Кроме того, Олег приятен в общении: четко выражает мысли, вежлив, внимателен, хорошо понимает фрилансеров. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

korwin50
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад

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