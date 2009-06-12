Необходимо выполнить верстку брошюры ф.А5 для последующего тиражирования методом струйной печати используемой в оборудовании типа "Ризограф", "Дубликатор" и пр. Программное обеспечение выбирается исполнителем по собственному усмотрению, но в обязательном порядке должно соответствовать стандартам и требованиям типографий. Исходный файл, подготовлен в формате PDF с возможностью печати.

Цвет печати: ч/б; Страничность обусловлена прилагаемым файлом но не должна выходить из объема 100-120 стр. Силь оформления, шрифт, кегль шрифта - по усмотрению исполнителя, общее оформление и верстка не должно противоречить понятиям читаемости и эргономичности текста в формате брошюры.

Исходными данными для верстки является документ (Приложение 1; 2) в формате текстового редактора Microsoft Office Word 2003 с расширением DOC, со всеми иллюстрациями находящимися в нем.

Сроки и условия оплаты обусловлены данным проектом.