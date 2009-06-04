Требуется создать визитку для работников веб студии. На визитке должны быть основные контакты веб студии, а так же телефон хозяина визитки. Скрин старой визитки http://indexone.ru/vizitka.jpg скрин сайта http://indexone.ru/indexone.jpg ...
Дизайн полиграфии
Есть логотип. Заведение – пивной ресторанчик.
Нужно: визитки, бейдж, дисконтные карточки, бланк, анкета к дисконтнке (А5), макет еврофлаера, сета.
Бюджет на все – 100 вмз. Нужно сделать быстро и креативно.
Дальше нужно будет сделать сайт + еще полиграфии и наружки по этому клиенту. Интересует дизайнер, который бы комплексно закрыл по направлению.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно придумать и разработать свадебное пригласительное, с фотографие или без, если нужно сделам фотку. Принимаются только те фрилансеры у которых есть такие или похожие работы. Не забывайте указывать цену.Верстка полиграфии40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Так есть дизайн рекламки 90х50мм Нужно подготовить его к печати - выносы, текст и шрифт сделать картиной и т.п. мелочи Есть готовый дизайн и текст в АИ, нужно просто все оработать ...Завершен16 лет назад
- $10
По готовым растровым эскизам собрать в векторе - конверт а4 - конверт евро - папка для бумаг - визитка - бланк - бумага для заметок ...Завершен16 лет назад
- $7
Есть логотип в кривых, тексты в кривых, бренд бук с детальным описание бланка. Нужно сделать макет для полиграфической печати, аналогично прикрепленному макету конверта. Макет присылаете в акробате, после утверждения клиентом переводим деньги. Готовый макет нужен ...Закрыт16 лет назад
Нужно сделать 3 дисконтных карточки. Дизайн один, отличаться будут цветом и процентом скидки. Все подробности в аське. Оплата договорная.Завершен16 лет назад
- $250
Внимание: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!! Требуется дизайн картонной упаковки 1) серия продукции называется vivo. Нужно подобрать красивый шрифт и цвет, чтобы получился какбы логотип линейки продуктов 2) разработать фон, ...Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1470
Проводится конкурс на лучший вариант дизайна этикетки для новой упаковки. Кто в пятницу взялся за проект - принимаем работы до 18:00 8.06. Вопросы - только по ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно отрисовать Контур В Вектор Техническое задание в приложениеЗавершен16 лет назад
- $40
Необходимо выполнить верстку брошюры ф.А5 для последующего тиражирования методом струйной печати используемой в оборудовании типа "Ризограф", "Дубликатор" и пр. Программное обеспечение выбирается исполнителем по собственному усмотрению, но в обязательном порядке должно соответствовать стандартам и требованиям ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен16 лет назад