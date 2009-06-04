Дизайн полиграфии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт65 заявок709 просмотров

Есть логотип. Заведение – пивной ресторанчик.

Нужно: визитки, бейдж, дисконтные карточки, бланк, анкета к дисконтнке (А5), макет еврофлаера, сета.

Бюджет на все – 100 вмз. Нужно сделать быстро и креативно.

Дальше нужно будет сделать сайт + еще полиграфии и наружки по этому клиенту. Интересует дизайнер, который бы комплексно закрыл по направлению.

16 лет назад
antonenko2003
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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