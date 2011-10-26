Нужно создать качественный сайт следующего содержания: Главная страничка, фон + 6 разделов. В каждом разделе будет содержаться только текст. Сайт должен позволять создавать странички с анкетами (опросники, более подробно указано в приложении). Также, из основного, ...
Необходимо сделать сайт (joоmla или др.)
Нужна верстка макетов, подбор компонентов и установка. Можно под джумлу.
1. Регистрация: форма, управление пользователями, интеграция с Facebook.
2. Верхние анонсы: закругление, иконки (фото, видео, аудио, текст, соцсети (FB,вконтакте, однокласники), RSS) – согласно макету glavn-new.
3. Левое меню: подсветка выбранного пункта меню - согласно макету glavn-new, подсветка выбранного подпункта меню (текст)- согласно макету Plastinka.jpg, текст анонса на пластинке – гиперссылка, прокрутка пластинки, поправить пластинку (вырезать). P.S.: В макете пластинка взята с PrintScreen, поэтому нет низа, я надеюсь, что у вас есть она целиком.
4. Правое меню: аудиоплеер (плейлист, создание пользователем собственного плейлиста, возможность загрузить музыку зарегистрированным пользователям). Поиск по сайту. Фотобанк – автоматическая ротация снимков из базы. Баннерная система – управление. Согласно макету glavn-new.
5. Середина 4 блока 2+2 - согласно макету – убрать ПОДРОБНЕЕ (согласно макету glavn-new).
6. Новый номер – просмотр во флеше в уменьшенном размере.
7. Background - #f6f3ec.
8. Карта сайта – без макета, структура сайта – текст без подчеркивания.
9. Корпоративная информация – кнопки. Копирайт – текст с новой строки.
10. Страница Подраздела – согласно макету podrazdel.
11. Типовая страница: добавить автора, дату публикации, подзаголовок и т.д. согласно макету tipova-bol-new. Предусмотреть возможность встраивать видео, аудио контент на данную страницу.
12. Страница Фоторепортаж, согласно макету phorep-new.
13. Блок комментариев - согласно макету (3-х уровневый) tipova-bol-new.
14. Страница Фотобанк – пока не согласована концепция, макет будет позже.
15. Страница аудиоконтента - согласно макету audio-new и audio-vn-new.
16. Страница видеоконтента - согласно макету video-new.
17. RSS
18. Страница «Версия для печати».
19. Форма «Переслать по e-mail».
20. Кнопка Поделиться СоцСети ВК, F, О.
21. Поиск по сайту
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