Необходимо сделать сайт (joоmla или др.)

Нужна верстка макетов, подбор компонентов и установка. Можно под джумлу.

1. Регистрация: форма, управление пользователями, интеграция с Facebook.

2. Верхние анонсы: закругление, иконки (фото, видео, аудио, текст, соцсети (FB,вконтакте, однокласники), RSS) – согласно макету glavn-new.

3. Левое меню: подсветка выбранного пункта меню - согласно макету glavn-new, подсветка выбранного подпункта меню (текст)- согласно макету Plastinka.jpg, текст анонса на пластинке – гиперссылка, прокрутка пластинки, поправить пластинку (вырезать). P.S.: В макете пластинка взята с PrintScreen, поэтому нет низа, я надеюсь, что у вас есть она целиком.

4. Правое меню: аудиоплеер (плейлист, создание пользователем собственного плейлиста, возможность загрузить музыку зарегистрированным пользователям). Поиск по сайту. Фотобанк – автоматическая ротация снимков из базы. Баннерная система – управление. Согласно макету glavn-new.

5. Середина 4 блока 2+2 - согласно макету – убрать ПОДРОБНЕЕ (согласно макету glavn-new).

6. Новый номер – просмотр во флеше в уменьшенном размере.

7. Background - #f6f3ec.

8. Карта сайта – без макета, структура сайта – текст без подчеркивания.

9. Корпоративная информация – кнопки. Копирайт – текст с новой строки.

10. Страница Подраздела – согласно макету podrazdel.

11. Типовая страница: добавить автора, дату публикации, подзаголовок и т.д. согласно макету tipova-bol-new. Предусмотреть возможность встраивать видео, аудио контент на данную страницу.

12. Страница Фоторепортаж, согласно макету phorep-new.

13. Блок комментариев - согласно макету (3-х уровневый) tipova-bol-new.

14. Страница Фотобанк – пока не согласована концепция, макет будет позже.

15. Страница аудиоконтента - согласно макету audio-new и audio-vn-new.

16. Страница видеоконтента - согласно макету video-new.

17. RSS

18. Страница «Версия для печати».

19. Форма «Переслать по e-mail».

20. Кнопка Поделиться СоцСети ВК, F, О.

21. Поиск по сайту