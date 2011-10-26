Интернет-портал под ключ

Joomla или drupal. Либо предложите другой движок, но условие- должны работать все ниже обозначение разделы.

Свои предложения - сюда, а не в личку или почту. Обязательно обозначайте стоимость, за которую готовы выполнить проект.

Разделы

1. Статейные материалы

2. Доска объявлений

3. Форум

Разделы с возможностью добавления информации от пользователя (либо в форме заявки либо в виде самост. заполнения и премодерации):

1. Новости

2. Фото отчеты

3. Каталог компаний (внести туда компанию)