Нужно сделать точную копию сайта seasonvar.ru особенно по функционалу, или написать свой скрипт, или попробовать реализовать это на DLE, думаю там много схожего! Рассмотрим все ваши предложения!!! ICQ: 482-184-616
Интернет-портал под ключ
Joomla или drupal. Либо предложите другой движок, но условие- должны работать все ниже обозначение разделы.
Свои предложения - сюда, а не в личку или почту. Обязательно обозначайте стоимость, за которую готовы выполнить проект.
Разделы
1. Статейные материалы
2. Доска объявлений
3. Форум
Разделы с возможностью добавления информации от пользователя (либо в форме заявки либо в виде самост. заполнения и премодерации):
1. Новости
2. Фото отчеты
3. Каталог компаний (внести туда компанию)
Заявки фрилансеров
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