Нужна верстка макетов, подбор компонентов и установка. Можно под джумлу. 1. Регистрация: форма, управление пользователями, интеграция с Facebook. 2. Верхние анонсы: закругление, иконки (фото, видео, аудио, текст, соцсети (FB,вконтакте, однокласники), RSS) – согласно ...
Сделать аналог seasonvar.ru или копию
Нужно сделать точную копию сайта seasonvar.ru особенно по функционалу, или написать свой скрипт, или попробовать реализовать это на DLE, думаю там много схожего!
Рассмотрим все ваши предложения!!!
ICQ: 482-184-616
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