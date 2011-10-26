Сделать аналог seasonvar.ru или копию

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок596 просмотров

Нужно сделать точную копию сайта seasonvar.ru особенно по функционалу, или написать свой скрипт, или попробовать реализовать это на DLE, думаю там много схожего!

Рассмотрим все ваши предложения!!!

ICQ: 482-184-616

DLE
13 лет назад
sidorivan
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад
$1500
20 дней

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад

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