Редизайн каталога товаров

Требуется создание дизайн-макета для главной страницы простого интернет магазина на 3-5 позиций.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт http://yadoshka.com
К нему добавится пара новых функциональных страниц + нужно переделать текущий дизайн.
Главная цель: юзабилити.
Для принятия решения об исполнителе мне нужна такая информация:
1. Примеры ваших работ для интернет-магазинов и/или информационных порталов и/или для каталогов товаров, в общем работ, которые наиболее близки к теме этого проекта.
2. Ваши сроки и цена.
3. Когда готовы приступить к работе.
Общая структура ключевых страниц.
Товары выбранной рубрики:
horo.net.ua/files/yadoshka/yadoshka-katalog.jpg
Предложения по выбранному товару:
horo.net.ua/files/yadoshka/yadoshka-predlozheniya2.jpg
После разработки этих страниц и доведения до утверждения нужно под получившийся стиль переделать все нижеперечисленный страницы, по ходу дела улучшив их юзабельность.
Страница с результатами поиска:
Главная:
рубрикатор, как на hotline.ua + вместо всего остального: бестселлеры за вчера и продавцы с самым большим количеством позитивных отзывов за вчера.
Страничка лота (предложения товара):
yadoshka.com/ru/viewgoods.html?e_shop=11100&uid=627
Профиль пользователя (+ страничка с отзывами):
country0.yadoshka.com/ru/u_1489
Страничка с отзывами о товаре:
yadoshka.com/viewreview.html?id=1
Различные формы.
Чтобы их посмотреть, нужно на yadoshka.com понажимать на:
Вход/регистрация (и войти/зарегистрироваться).
Добавить объявление
Добавить бесплатно прайс-лист
Добавить отзыв о товаре
Отправить сообщение модератору
http://yadoshka.com/ru/viewgoods.html?e_shop=207710156167&uid=534
А тут нажать на:
Сообщить о нарушении
Написать личное сообщение
Написать отзыв
И напоследок нужно зарегистрироваться, зайти в свой профиль и нажать "редактировать".
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