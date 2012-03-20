Редизайн каталога товаров

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок293 просмотра
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Имеется сайт http://yadoshka.com

К нему добавится пара новых функциональных страниц + нужно переделать текущий дизайн.

Главная цель: юзабилити.

Для принятия решения об исполнителе мне нужна такая информация:

1. Примеры ваших работ для интернет-магазинов и/или информационных порталов и/или для каталогов товаров, в общем работ, которые наиболее близки к теме этого проекта.

2. Ваши сроки и цена.

3. Когда готовы приступить к работе.

Общая структура ключевых страниц.

Товары выбранной рубрики:

horo.net.ua/files/yadoshka/yadoshka-katalog.jpg

Предложения по выбранному товару:

horo.net.ua/files/yadoshka/yadoshka-predlozheniya2.jpg

После разработки этих страниц и доведения до утверждения нужно под получившийся стиль переделать все нижеперечисленный страницы, по ходу дела улучшив их юзабельность.

Страница с результатами поиска:

hotline.ua/sr/?q=samsung

Главная:

yadoshka.com/

рубрикатор, как на hotline.ua + вместо всего остального: бестселлеры за вчера и продавцы с самым большим количеством позитивных отзывов за вчера.

Страничка лота (предложения товара):

yadoshka.com/ru/viewgoods.html?e_shop=11100&uid=627

Профиль пользователя (+ страничка с отзывами):

country0.yadoshka.com/ru/u_1489

yadoshka.com/u_1

Страничка с отзывами о товаре:

yadoshka.com/viewreview.html?id=1

Различные формы.

Чтобы их посмотреть, нужно на yadoshka.com понажимать на:

Вход/регистрация (и войти/зарегистрироваться).

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http://yadoshka.com/ru/viewgoods.html?e_shop=207710156167&uid=534

А тут нажать на:

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И напоследок нужно зарегистрироваться, зайти в свой профиль и нажать "редактировать".

12 лет назад
Aladdinps
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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