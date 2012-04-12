Топовая картинка строительного сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок301 просмотр
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Необходима топовая картинка 1600 пикселей по ширине (основной фокус картинки должен быть в центре размером 1000 пикселей), по высоте от 150 до 300 пикселей. Картинка должна быть городского "пейзажа" (летний или зимний) со встроенными в него объектами заказчика (не менее 5 на выбор исполнителя). Небо должно быть ясным, светло-голубым. На картинке нужно оставить место в пределах "фокуса", чтобы потом наложить лого размером 370*100 px (во вложенном примерная картинка с лого), если такого места не будет, то лого можно уменьшить. Некоторые дома могут быть "не дорисованы" как на http://www.abs-stroy.ru/ (центральная картинка с домом)

12 лет назад
kudes
Павел 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
12 лет назад
$90
5 дней
Отличная работа, было очень много правок из-за желания посмотреть картинку с разными домами и Исполнитель скрупулезно вносил все эти незапланированные ТЗ правки, за что ей огромное спасибо. Будем сотрудничать!
Оплата полная, заказчик на связи, рекомендую к сотрудничеству как ответственного человека.
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