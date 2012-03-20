Разработка продающей страницы игры для iPhone/iPad

ВНИМАНИЕ! Просьба читать внимательно. Требуется дизайнер/верстальщик сайтов со знанием языка PHP. Потребуется предварительный дизайн в формате Adobe Photoshop + верстка HTML шаблона + написание PHP парсера для создания на основе шаблона локализованных (переведенных на разные языки) страниц.

Необходимо разработать продающую страницу (landing page) игры для iPhone/iPad. По разметке страницы идеальным ориентиром является сайт игры Jambalaya, расположенный по адресу: http://www.playjambalaya.com/

Одним из ключевых моментов является локализация. То есть, шаблон должен разрабатываться так, чтобы с его помощью можно было легко сгенерировать страницу на разных языках. Идея следующая. Дерево каталогов сайта имеет вид:

\

\index.php

\style.css

\templates\template.html (папка закрыта для HTTP доступа)

\images\

\video\

\ru

\ru\index.php

\ru\images\

\ru\video\

\de

\de\index.php

\de\images\

\de\video\

\es

\es\index.php

\es\images\

\es\video

…

В корневой папке находится файл каскадных таблиц стилей [style.css]. Файл [templates\template.html] представляет собой файл шаблона, в котором зависящий от локализации материал (текст, локализуемые изображения и видео) задается в виде специальных меток. Тот материал, который не локализуется – используется как есть, с использованием абсолютных ссылок, таких как [\images\…] или [\video\…] или [\style.css]. В корневой папке также находятся папки локализаций (ru, de, es и другие), которые также в свою очередь содержат папки [images] и [video]. В каждой папке локализации находится файл [index.php]. Весь локализуемый материал (текст, ссылки на изображения и видео), задается в данном файле программно в виде переменных в начале файла. Данный файл загружает шаблон, заменяет в нем метки значениями этих переменных и на выходе генерирует готовую страницу. Все локализуемые изображения и видео подключаются при помощи относительных ссылок [.\images\…]. Основной локализацией сайта является английская – для нее нет специальной папки, и предполагается, что файл [index.php], находящийся в корне сайта генерирует страницу для данной локализации.

Важно понимать, что все файлы [index.php] одинаковы! Они отличаются только переменными в начале файла. Вся программная логика едина для всех файлов. Таким образом, например, чтобы получить французскую локализацию достаточно в корневой папке создать папку [fr] (с подпапками [fr/images] и [fr/video]), скопировать в нее файл [index.php] из корня сайта и заменить в нем переменные в начале файла (не забывая создать локализованные версии необходимых изображений и видео).

Итак, часть изображений являются локализуемыми (скриншоты, некоторые вспомогательные иконки). Часть изображений – едина для всех локализаций (изображения дизайна сайта). От исполнителя требуется:

• разработать дизайн страницы в формате PSD (со слоями) для утверждения;

• разработать все нелокализуемые изображения дизайна страницы, часть которых может быть предоставлена по требованию (из набора изображений, использованных в игре);

• разработать в формате PSD (со слоями) некоторые изображения, которые будут впоследствии локализоваться (например, эмблема со значением стоимости игры в национальной валюте или кнопка с локализованным текстом);

• разработать файл [index.php] (необходимо знание языка PHP);

• разработать файл каскадных таблиц стилей [style.css];

• разработать шаблон [template.html].

Все папки локализаций будут создаваться впоследствии заказчиком самостоятельно. Страница сайта должна иметь возможность сменить язык отображения (при помощи выпадающего списка доступных языков, который должен формироваться автоматически сканированием корневого каталога на наличие заранее определенных двух-буквенных сочетаний (данные языковые коды будут предоставлены исполнителю). Языки, отображаемые в списке должны быть написаны на этом же языке (названия будут предоставлены исполнителю). Так как создается локализуемая страница, для ее создания необходимо использоваться кодировку UTF8 (Unicode).

Кроме всего прочего, страница должна удовлетворять следующим требованиям:

• Кодировка UTF8;

• Соответствие HTML5 и CSS3;

• Работа во всех основных браузерах, включая IE, Safari, Chrome, Firefox, Opera;

• Прокрутка скриншотов, основанная на jQuery (без перезагрузки страницы);

• Иконки Twitter и Facebook в дизайне страницы;

• Ссылка mailto: генерируемая с использованием JavaScript (чтобы исключить возможность сканирования роботами).

Весь исходный материал будет предоставлен исполнителю, чтобы понять атмосферу игры (видео игрового процесса, скриншоты). Заинтересовавшихся просьба сообщить стоимость работы и сроки исполнения.