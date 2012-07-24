Минималистичный чистый дизайн

Нам в команду нужен дизайнер сайтов. Хорошим началом нашего сотрудничества мог бы стать проект по созданию дизайна "купонного" сайта. Нужен дизайнер с хорошим вкусом и владением фотошопа. Дайте 2-3 ссылки на свои работы (если есть этой тематики, ...