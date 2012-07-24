Минималистичный чистый дизайн

$100
Дизайн сайтовЗавершен45 заявок439 просмотров
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Добрый день!

- Чистый минималистичный дизайн

- Удобство и простота в навигации

Функциональные блоки:

- Модуль выбора продукта

- Модуль выбора категории продукта

- Модуль выбора способа доставки

- Модуль выбора типа оплаты

- Модуль оплаты

ТЗ пришлю отдельно с описанием сайта и дополнительными примерами дизайнов.

Несколько для оценки:

http://minimalgoods.com/ Нравится чистота и разбивка главной страницы на блоки

http://haikavanian.com/ Нравиться разбивка страницы на блоки

http://astheria.com/about Нравятся цвета

Желательно наличие портфолио.

p.s. Предложения скрыты

12 лет назад
timurShneider
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
001art
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$80
2 дня
Отличный дизайнер! Очень рад сотрудничеству, качественно, очень оперативно, моментальное внесение правок, прекрасное соотношение цена-качество. Прошли несколько итераций без изменения цены. Результатом очень доволен! Рекомендую!
С Тимуром работать одно удовольствие. Всем рекомендую его как порядочного и грамотного заказчика. Мои лучшие рекомендации.
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