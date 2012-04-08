Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок297 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сайт craftcomfort.ru с "тяп-ляп" дизайном. Необходимо привести его в нормальный вид, без кардинальных изменений.

Что нужно сохранить:

зеленые цвета иконок и меню

светлый фон (его можно сделать белым или светло-серым, с оттенками, подсветкой)

иконка "корзина" (только ее нужно сделать четкой)

иконка "заказать обратный звонок"

Исправить, чтобы смотрелось аккуратнее:

меню горизонт, вертикальн,

логотип сделать максимально похожим на glossary.com (подробнее в ТЗ)

Добавить: футер

Общий вид должен быть: стильно, аккуратно.

Прошу сразу указывать стоимость, хотя бы примерную.

Спасибо!

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
satyrfeo
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за дизайн нашего сайта! Стильный, аккуратный, запоминающийся - вот что теперь можно сказать о нашем сайте. Артем сделал всю работу быстро, учел все пожелания, не упустил ни одной мелочи. Все получилось очень здорово! Спасибо. Всем рекомендую!
Отлично поработали, чёткое ясно ТЗ, предоставлен рабочий материал, всё прошло быстро, легко и приятно, и с оплатой никаких проблем. Рекомендую
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