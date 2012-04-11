Новый дизайн для сайта компании.

$200
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка228 просмотров
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Требуется создать качественный, удобный дизайн для главной страницы сайта и 3-х внутренних.

Подробности исполнителю.

12 лет назад
Web-Direktor
Дмитрий 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Artarina
Ирина 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$200
2 дня
Ирина сделала солидный, стильный дизайн для сайта компании. Очень профессиональная работа. Спасибо!
Довольна сотрудничеством. Рекомендую как надежного заказчика.
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