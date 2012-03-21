Требуется разработать дизайн интернет-магазина игрушек на основе эскизов интерфейса. Дизайн должен включать все уникальные страницы: Главная, категория, карточка товара, корзина, процесс оформления, информационные страницы и т.д.

Требования:

1. Обязателен опыт разработки дизайна интернет-магазинов (минимум 3).

2. Обязателен опыт взаимодействия и совместной работы с проектировщиком интерфейсов и верстальщиком.

3. Обязательно наличие голосовой связи.

4. Желателен опыт разработки дизайна для интернет-магазинов игрушек.

Без первых трех пунктов, пожалуйста, заявки не оставляйте. По предоплате не работаю, возможна поэтапная оплата.

В заявке обязательно оставлять сумму, срок и прямые ссылки на три ваши лучшие работы по дизайну интернет-магазинов.