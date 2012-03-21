Редизайн сайта аэропорта

Требуется улучшить имеющийся дизайн сайта airport-la.com

Как основу тенденции изменений можно рассматривать сайт salzburg-airport.com/en/ , но с поправкой на сегодняшний день (ему уже больше года).

Дизайн должен быть преемственным, выглядеть официально и современно.

По наполнению: блоки, пункты меню и ссылки можно в первом приближении сохранить те же что в salzburg-airport

Помимо главной страницы потребуется отрисовать еще 5 ключевых страниц.

Для выбора исполнителя было бы удобно видеть какие-то наброски дизайна главной страницы.