Дизайн сайта. Персонально для Магомедов Арсен.

$500
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки152 просмотра
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Разработка дизайна сайта-каталога кафе.

В работе три этапа:

1. Разработка дизайна главной страницы

2. Разработка таблицы поиска и выборки результатов

3. Разработка страницы представления результатов.

2й и 3й пункт, как дополнение к первому, т.е. в стиле главной страницы.

Проект открыт по первому пункту. Бюджет 1 пункта 150у.е.

ТЗ в прикрепленном файле

Дизайн сайта
12 лет назад
yiooxir
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
skoort
Арсен 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$300
7 дней
Очень понравилось работать с Арсеном. Перечислю некоторые плюсы, которые хотелось бы отметить особо. + Скорость исполнения работы. Это просто выше всяких похвал. Никаких "завтраков", как это обычно бывает. Все очень быстро. + Качество. Макет понравился с первого раза. Хотелось по привычке добавить замечания к исправлению, но таковых так и не нашлось. + Понимание. Это в отношениях дизайнер - заказчик очень важно. Арсен - это человек который понимает, что от него хотят. В дальнейшем планирую работать только с ним. Рекомендую!
Сергей предоставил четкое ТЗ. Проект разбил на этапы что очень удобно! Выполнил этап, получил денежку. Что касается ТЗ, оно было максимально четким с наглядными примерами - что очень сильно облегчало работу. Ставлю 10 баллов!
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