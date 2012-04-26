Дизайн сайта. Персонально для Магомедов Арсен.

Добрый день! - Чистый минималистичный дизайн - Удобство и простота в навигации Функциональные блоки: - Модуль выбора продукта - Модуль выбора категории продукта - Модуль выбора способа доставки - Модуль выбора типа оплаты - Модуль оплаты ТЗ пришлю отдельно с описанием сайта и дополнительными ...
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Разработка дизайна сайта-каталога кафе.
В работе три этапа:
1. Разработка дизайна главной страницы
2. Разработка таблицы поиска и выборки результатов
3. Разработка страницы представления результатов.
2й и 3й пункт, как дополнение к первому, т.е. в стиле главной страницы.
Проект открыт по первому пункту. Бюджет 1 пункта 150у.е.
ТЗ в прикрепленном файле
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