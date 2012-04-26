Дизайн сайта. Персонально для Магомедов Арсен.

Очень понравилось работать с Арсеном. Перечислю некоторые плюсы, которые хотелось бы отметить особо. + Скорость исполнения работы. Это просто выше всяких похвал. Никаких "завтраков", как это обычно бывает. Все очень быстро. + Качество. Макет понравился с первого раза. Хотелось по привычке добавить замечания к исправлению, но таковых так и не нашлось. + Понимание. Это в отношениях дизайнер - заказчик очень важно. Арсен - это человек который понимает, что от него хотят. В дальнейшем планирую работать только с ним. Рекомендую!