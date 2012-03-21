Дизайн сайт автотематики

Требуется улучшить имеющийся дизайн сайта airport-la.com Как основу тенденции изменений можно рассматривать сайт salzburg-airport.com/en/ , но с поправкой на сегодняшний день (ему уже больше года). Дизайн должен быть преемственным, выглядеть официально и современно. По наполнению: блоки, пункты ...